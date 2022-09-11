رئيس وزراء باكستان يشكر أمين عام الأمم المتحدة على دعمه المتضررين من الفيضانات

الأحد 11/سبتمبر/2022 - 03:36 م

أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على زيارته لباكستان للتعبير عن دعمه غير المسبوق لضحايا الفيضانات.

وقال شريف - في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماع "تويتر" - "إن زيارة جوتيريش التي استمرت لمدة يومين إلى باكستان كانت مهمة للغاية لزيادة الوعي العالمي بالمأساة الإنسانية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن"، مجددا التأكيد على أن إسلام آباد لاتزال بحاجة إلى دعم عالمي لمواجهة تداعيات كارثة الفيضانات.

وفي الوقت الحالي، تأثرت ثلث مساحة باكستان بهطول الأمطار الموسمية، بالإضافة للمياه الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية.

وفي أنحاء البلاد طالت تداعيات الفيضانات قرابة 33 مليون شخص ودمرت قرابة مليونين من المنازل والمؤسسات التجارية، فيما غمرت المياه 7000 كيلومتر من الطرق وجرفت 500 جسر.

وفي سياق متصل، هبطت طائرتان عسكريتان أمريكيتان محملتان بأطنان من المساعدات للباكستانيين المتضررين جراء الفيضانات في إقليم السند جنوب باكستان، وهو أحد أكثر المناطق تضررا.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستاني سيف الله "إن كل طائرة كانت محملة بنحو 35 طنا من مساعدات الإغاثة التي سيتم توزيعها في الإقليم من جانب برنامج الغذاء العالمي"، موضحا أن طائرتين أخريين تحملان مواد إغاثة من الإمارات العربية المتحدة هبطتا في مطار كراتشي.

وأشار إلى أنه حتى الآن أرسلت وكالات الأمم المتحدة والعديد من الدول شحنات متعددة من المساعدات، وفقا لوكالة أنباء (أسوشيتيد برس).

وعانت باكستان من الأمطار الموسمية الغزيرة التي بدأت مبكرا هذا العام (في منتصف يونيو الماضي)، وعزا العديد من المسؤولين والخبراء هذه الأمطار ومياه الفيضانات إلى تغير المناخ.. ولقي ما يقرب من 1400 شخص مصرعهم وأصيب 13 ألفا وشرد الملايين بسبب الفيضانات الغزيرة منذ منتصف يونيو الماضي، كما دمرت المياه البنية التحتية للطرق والاتصالات.