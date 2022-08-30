أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022

الثلاثاء 30/أغسطس/2022 - 08:51 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، وذلك على مستوى 38 بنكا عاملا بالسوق المصرية.

وسجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 19.16 جنيه للشراء مقابل 19.23 جنيه للبيع .

وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه نحو 18.96 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع في بنوك "المشرق، البركة، HSBC، المصرف العربي الدولي، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الإمارات دبي الوطني، الكويت الوطني، قناو السويس، العربي الافريقي الدولي، بلوم".

ووصل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 19.16 جنيه للشراء و19.37 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 18.99 جنيه للشراء و19.29 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19 جنيها للشراء و19.27 جنيه للبيع في بنوك “مصر والأهلي وفيصل الإسلامي”.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.01 جنيه للشراء و19.27 جنيه للبيع في بنوك قطر الوطني الأهلي QNB، المصري لتنمية الصادرات، كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 19.02 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المتحد والتجاري الدوليCIB، العقاري المصري العربي، والمصرف المتحد.