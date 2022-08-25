بورصة تونس تغلق على ارتفاع

الخميس 25/أغسطس/2022 - 04:56 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.06%، ليصل عند 7917.25 نقطة.

وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.994 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 شركة، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.