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الخميس 25 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة تونس تغلق على ارتفاع

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات على ارتفاع بلغت نسبته 0.06%، ليصل عند 7917.25 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 1.994 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 18 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 22 شركة، واستمرار أسهم 20 شركة على ثبات.

بورصة تونس ارتفاع