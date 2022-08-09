المالية: تحصيل 40 قرشا ضريبة على كل 20 سيجارة لصالح التأمين الصحي

الثلاثاء 09/أغسطس/2022 - 10:56 ص

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 قرار وزير المالية رقم 369 لسنة 2022، والذي ينص على تحصيل مصلحة الضرائب المصرية ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتي حددتها الوزارة بنحو 40 قرشا من حصيلة الضريبة المفروضة على كل 20 سيجارة منتجة سواء محلية أو مستوردة يتم بيعها بالسوق المحلي لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وحسب نص القرار فسوف يتم إيداع المبلغ المحصل بالحساب رقم 1/1027/300/9 المفتوح بالبنك المركزي باسم الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك خلال الشهر التالي لشهر التحصيل.

ونص القرار على أنه يخصم من إجمالي قيمة حصيلة المبلغ المشار إليه بالمادة الأولى من القرار مبلغ يحدد بنسبة تساوي نسبة عدد سكان محافظي بورسعيد والأقصر من نسبة عدد سكان الجمهورية، وفقا لآخر إحصائية حصر بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تاريخ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين السابق ذكرهما.

وضبطت محافظة الجيزة من خلال مديرية التموين، مخزنا كبيرا بداخله كميات كبيرة من السجائر المصرية والمعسل دون فواتير، وكميات كبيرة من السجائر الأجنبية غير خالصة الجمارك، وسجائر مصرية دون فواتير مختلفة الأنواع والأسماء.

وبدأت شركة المتحدة للتبغ موريس، الذراع الاستثمارية لشركة فيليب موريس العالمية، التي فازت برخصة صناعة السجائر الجديدة في مصر كأول شركة قطاع خاص تعمل في مجال صناعة السجائر بالبلاد، عملها بشكل فعلي لصناعة السجائر وطرحها في السوق المحلي بعد 100 عام من سيطرة الشرقية للدخان على السوق.