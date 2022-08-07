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الأربعاء 10 أغسطس 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار مساء اليوم الأحد 7 أغسطس 2022

الدولار
الدولار
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استقر سعر صرف الدولار الأمريكى مساء اليوم الأحد 7 أغسطس 2022، وسجل متوسط أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 19.04 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 19.05 جنيه للشراء،و 19.11  جنيه للبيع.

وسجل الدولار في البنك الاهلى 19.05 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية 19.03 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى 19.07 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع، و فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 19.10 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع.

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