الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم ورقم الجلوس رابط موقع وزارة التعليم

السبت 06/أغسطس/2022 - 07:25 ص

أحصل على نتيجة الثانوية العامة الدور الأول 2022 بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط اعلان النتيجة الرسمي على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد إعلان د. طارق شوقي اعتماد النتيجة أمس الجمعة ليتم إعلانها بشكل رسمي على موقع الوزارة اليوم السبت.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم ورقم الجلوس

وأعلن د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم اعتماد نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بعد مراجعة وتدقيق النتائج من خلال كونترول الإمتحانات خلال الأيام الماضية ليتم إعلانها بشكل رسمي اليوم عبر رابط وزارة التربية والتعليم بالإسم ورقم الجلوس.

وتعلن وزارة التربية والتعليم في الساعة العاشرة صباح اليوم السبت كافة إحصائيات نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022 ونسب النجاح وكذلك أسماء أوائل الثانوية العامة.

رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالإسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على النتيجة بالإسم ورقم الجلوس من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة التربية والتعليم وكذلك حساب نسبة المجموع وحالة نجاح الطالب علما بأن المجموع الكلي لدرجات الطالب في الثانوية العامة ٢٠٢٢ هو ٤١٠ درجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ادخل على الرابط التالي للحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالإسم ورقم الجلوس

https://thanwya.emis.gov.eg/