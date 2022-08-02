شاب ينهي حياته بكفر الشيخ حزنا على وفاة والدته

الثلاثاء 02/أغسطس/2022 - 12:22 م

أقدم شاب مقيم بمدينة كفرالشيخ، بمنطقة داير الناحية “الحكر” اليوم الثلاثاء، على الانتحار شنقًا، بغرفة نومه بمنزل الأسرة، لمروره بأزمة نفسية حزناً علي وفاة والدته منذ فترة قصيرة.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بتلقي قسم ثان شرطة كفر الشيخ، بلاغًا "محمد.ز.ا"، يقيم بمنطقة الحكر بدائرة القسم، بقيم نجله "مصطفى"، 22 عامًا، بالانتحار شنقًا بواسطة حبل.

وبسؤال والده ، أفاد بأنه حال دخوله لغرفة نوم نجله أكتشف الواقعة ،حيث وجده متدلي عبر حبل من سقف المنزل ،معللاً ذلك لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ فترة ، حزنًا على وفاة والدته، ولا يتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وبالفحص والمعاينة وسماع الشهود وإجراء التحريات الأمنية، من قبل الرائد أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث قسم ثان شرطة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد حسن قاسم، رئيس مباحث المديرية، تبين صحة ما جاء بأقوال والد الشاب المنتحر، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بانتداب الطبيب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها، والتصريح بالدفن عقب ذلك.