كورونا في موريتانيا.. تسجيل 76 إصابة جديدة

الخميس 21/يوليو/2022 - 06:06 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أمس الأربعاء، تسجيل 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، و177 حالة شفاء.

وأبرزت أن الحالات النشطة وصلت إلى 1242 حالة، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 62108، وحالات الشفاء 59877، بينما تم تسجيل 989 حالة وفاة.