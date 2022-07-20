10 جنيهات ارتفاعا.. سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022

الأربعاء 20/يوليو/2022 - 06:32 م

شهد سعر الذهب،ارتفاعا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-7-2022 المسائية ، في محلات الصاغة بمقدار 10 جنيهات ، ليسجل سعر الجرام عيار 21 نحو 985 جنيها.

سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

ربح سعر الذهب عيار 24، نحو 12 جنيها، ليسجل 1126 جنيها بدلا عن 1114، ويعتبر العيار الأعلى سعرا في مصر والأغلى قيمة.

سعر الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، بنحو 10 جنيهات، ليسجل مستوى 985 جنيها بدلا عن 975 جنيها، ويعد العيار الأكثر مبيعًا في السوق المحلية.

سعر الذهب عيار 18

وصعد سعر الذهب عيار 18، بنحو 8 جنيهات، ليسجل 844 جنيها مقابل 836 جنيها للجرام الواحد.

سعر الذهب عيار 14

وزاد سعر الذهب عيار 14، 6 جنيهات، ليسجل 658 جنيها بدلا عن 652 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب، نحو 7880 جنيهًا، ويبلغ وزنه 8 جرامات من عيار 21.

يذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.