ads
الإثنين 11 يوليو 2022
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم، الاثنين في البنوك المصرية عند آخر سعر بنهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التى أعلن البنك المركزي أنها ستكون 9 أيام .

وسجل أعلى سعر له في البنك المصري الخليجي عند مستوى 18.87 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع ، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 18.75 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري
18.82 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري
18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك مصر
18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
18.81 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
18.84 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني
18.81 جنيه للشراء. 18.91 جنيه للبيع.


سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات
18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الاهلى المصرى بنك مصر البنك المركزى المصرى البنك المصري لتنمية الصادرات