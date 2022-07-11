أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 11 يوليو 2022

الإثنين 11/يوليو/2022 - 10:37 ص

استقر سعر صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم، الاثنين في البنوك المصرية عند آخر سعر بنهاية تعاملات الخميس الماضي قبل إجازة عيد الأضحى المبارك التى أعلن البنك المركزي أنها ستكون 9 أيام .

وسجل أعلى سعر له في البنك المصري الخليجي عند مستوى 18.87 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع ، كما سجل أقل سعر لصرف الدولار في بنك الاستثمار العربي عند مستوى 18.75 جنيه للشراء، 18.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

18.82 جنيه للشراء، 18.93 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر

18.83 جنيه للشراء، 18.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

18.85 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

18.81 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

18.84 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

18.81 جنيه للشراء. 18.91 جنيه للبيع.



سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

18.86 جنيه للشراء، 18.91 جنيه للبيع.