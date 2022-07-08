الأوقاف: 7 آلاف مسجد تشارك حتى الآن في البرنامج الصيفي للأطفال

الجمعة 08/يوليو/2022 - 11:27 ص

قال الدكتور محمد نصار مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني والدعوة بوزارة الأوقاف، إنّ البرنامج الصيفي أطلقته الوزارة مع بداية شهر يونيو وتم الإعلان عنه على الموقع الرسمي للوزارة، والتسجيل كان مباشرا او الموقع الإلكتروني، واستقبلت أعدادا كبيرة من الأطفال.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أن البرنامج يقوم على عدة محاور أساسية منها ما يستهدف إعادة الصياغة الذهنية الموجودة عند الأطفال لمنحهم تصورات إيجابية عن 4 امور أساسية، وهي الإنسان والحياة والمجتمع والوطن.

وتابع، ان البرنامج يستهدف صياغة إيجابية عن هذه المحاور الرئيسة، فالإنسان هو خليفة الله في أرضه، والمجتمع حتى يعرف الطفل أنه جزء من كل وليس كل من كل، وهناك فقه السيرة الذي يمثل الجانب العملي من حياة النبي، ويشتمل على بعض النظريات الحياتية التي تربط الماضي بالحاضر.

وأكد، وجود مادة علمية للبرنامج تقوم على أكثر من محور، مثل هو الفهم والاستيعاب وليس الحفظ والتلقين مثل بعض أجكزاء القرآن الكريم ومقاصد السور، والمحور الثاني هو السلام النفسي والمجتمعي، من خلال موسوعة الأخلاق الإسلامية والأداب العامة، والمحور الثالث.

وأشار، إلى أن البرنامج فجّر الطاقات الكامنة بالأطفال الصغار، حيث يعتبر محور الترفيه من أهم المحاور، وتخرج الوزارة رحلات ترفيهية في أنحاء الجمهورية، ومسابقات الأداء الفائق، لافتًا إلى أنّ 7 آلاف مسجد نشارك في البرنامج حتى الآن.