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الخميس 07 يوليو 2022
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"استخبارات أفريقيا": بسام راضي متحدث الرئاسة ضمن أبرز الشخصيات الدبلوماسية المؤثرة

بسام راضي
بسام راضي
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نشر موقع "استخبارات أفريقيا" التابع لمركز الدراسات الفرنسي المتخصص في الشؤون الأفريقية اسم السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، ضمن أبرز الشخصيات الدبلوماسية الأفريقية المؤثرة، حيث حدد المركز عدد من الشخصيات والمسؤولين في بعض الدول الافريقية من السنغال، والكاميرون، وغانا، ومصر ممن لهم مصداقية وتفاعل لافت ومؤثر مع الرأي العام.

وقد استعرض موقع المركز في مقاله أهم محطات السيرة الذاتية للسفير بسام راضي، مشيرًا الى أنه تم ترشيحه مؤخرًا بقرار رئاسي ليكون سفيرًا  لمصر في أحد أهم العواصم الأوروبية بالنسبة لمصر وهى روما التي ترتبط بالقاهرة بملفات ثنائية غاية في الاهمية في مجالات الطاقة والغاز والتسليح.

يذكر أنه تم مؤخرا ترشيح السفير بسام راضي بقرار رئاسي ليكون سفيرا لمصر في أحد أهم العواصم الأوروبية بالنسبة لمصر

رئاسة الجمهورية أفريقيا استخبارات السفير بسام راضي