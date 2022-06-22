بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

الأربعاء 22/يونيو/2022 - 05:04 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويتطلع الزمالك حامل اللقب ومتصدر جدول الترتيب حتى الآن برصيد ٤٥ نقطة لتحقيق الفوز اليوم على البنك الأهلي لضمان الإبتعاد بصدارة الترتيب بعد تعادله الأسبوع الماضي مع غريمه الأهلي بهدفين لكل فريق.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة ويسعى فريق الزمالك لاستغلال الدفعة المعنوية والأداء الجيد في مباراة القمة الأسبوع الماضي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد البنك الأهلي.

تشكيل فريق الزمالك في مباراة اليوم ضد البنك الأهلي

ويضم تشكيل الزمالك في مباراة اليوم التي تبث مباشر في الساعة السابعة مساء اليوم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - حسام عبد المجيد - محمد طارق.

خط الوسط: عبد الله جمعة - إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد / سيف الدين الجزيري.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي