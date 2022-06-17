تراجع 3 جنيهات.. سعر الذهب بالسوق المحلية اليوم الجمعة 17 يونيه 2022

الجمعة 17/يونيو/2022 - 11:24 ص

سجل سعر الذهب اليوم الجمعة 17 يونيه 2022 في مصر تراجعا بنحو 3 جنيهات عن تعاملات أمس الخميس فى ظل تراجع عالمي متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على الطلب على المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأميركية بعد رفع الفيدرالى الأمريكي لسعر الفائدة.

ويأتي تراجع الذهب في الوقت الذي تتجه فيه الأسعار لأكبر انخفاض أسبوعي، منذ منتصف مايو.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1846.33 دولار للأونصة، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1849 دولارًا.

وخسر الذهب نحو 1.3% في تعاملات متقلبة خلال الأسبوع، بعدما بدأه بالقرب من ذروة شهر قبل أن يهبط لأدنى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء.



سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، مستوى 1002 جنيهات متراجعًا بـ 3 جنيهات عن نهاية تعاملات أمس الخميس.

وتتجه الأسهم العالمية إلى تسجيل أسوأ أسبوع منذ انهيار الأسواق، في بداية الجائحة في مارس آذار 2020، وسط قلق المستثمرين بشأن النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع، أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 1994، في الوقت الذي يسعى فيه إلى كبح جماح التضخم المتصاعد، ويؤدي رفع الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.