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الأربعاء 15 يونيو 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية أمس الثلاثاء، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في سوريا وشفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الإصابات المسجلة في سوريا بلغ حتى الآن 55908 شفي منها 52736 حالة وتوفي 3150 حالة.

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