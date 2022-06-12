عقوبة مشددة لمتهمين اثنين وبراءة ثالث في إعادة محاكمتهم بـ«أحداث الوزراء»

الأحد 12/يونيو/2022 - 01:47 م

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد ٧ سنوات للمتهم رضا علي، والمشدد ٥ سنوات للمتهم هاني سمير، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

كما قضت المحكمة ببراءة متهم لاصابته باضطراب عقلي، وقررت ايداعه أحد المصحات النفسية.

ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب أحداث عنف وإضرام النيران بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.