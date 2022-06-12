ads
الأحد 12 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

حوادث وقضايا

عقوبة مشددة لمتهمين اثنين وبراءة ثالث في إعادة محاكمتهم بـ«أحداث الوزراء»

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد ٧ سنوات للمتهم  رضا علي، والمشدد ٥ سنوات للمتهم  هاني سمير، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".
كما قضت المحكمة ببراءة متهم لاصابته باضطراب عقلي، وقررت ايداعه أحد المصحات النفسية.
 ووجهت النيابة للمتهمين، ارتكاب أحداث عنف وإضرام النيران بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ads
السجن المشدد أحداث مجلس الوزراء