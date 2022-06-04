نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت 4 يونيو 2022

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار الاقتصادية التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت وإلى نص النشرة:
وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات العالمية
https://www.albawabhnews.com/4590895
وزير المالية: الحكومة تدرس منح حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة
https://www.albawabhnews.com/4590898
المشاط: أجندة التنمية 2030 وبرنامج الحكومة في قلب استراتيجياتنا مع شركاء التنمية
https://www.albawabhnews.com/4590911
وزيرة التخطيط تبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي مع وزير المالية الكويتي
https://www.albawabhnews.com/4590935
خالد حنفي: اتحاد الغرف العربية شريك أساسي في التنمية
https://www.albawabhnews.com/4590944