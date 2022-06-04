ads
السبت 04 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

نشرة أخبار الاقتصاد منتصف تعاملات اليوم السبت 4 يونيو 2022

نشرة
نشرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنشر “البوابة نيوز” أهم الأخبار الاقتصادية التى شهدتها الساحة الاقتصادية اليوم السبت وإلى نص النشرة: 

وزير المالية: الاقتصاد المصري قادر على امتصاص الصدمات العالمية

https://www.albawabhnews.com/4590895

 

وزير المالية: الحكومة تدرس منح حوافز ضريبية جديدة لتشجيع الاستثمارات المباشرة

https://www.albawabhnews.com/4590898

المشاط: أجندة التنمية 2030 وبرنامج الحكومة في قلب استراتيجياتنا مع شركاء التنمية

https://www.albawabhnews.com/4590911

 

وزيرة التخطيط تبحث سبل تعميق التعاون الاقتصادي مع وزير المالية الكويتي

 

https://www.albawabhnews.com/4590935

 

خالد حنفي: اتحاد الغرف العربية شريك أساسي في التنمية

https://www.albawabhnews.com/4590944

 

 

ads
التخطيط نشرة أخبار الاقتصاد اتحاد الغرف العربية تشجيع الاستثمار الاخبار الاقتصادية