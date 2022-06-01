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الأربعاء 01 يونيو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بنوك

البنك الأهلي يرفع الفائدة على الشهادات الخماسية إلى 12.25%

البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
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أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع أسعار الفائدة على الشهادة مدة 5 سنوات ذات العائد الشهري بنسبة 2%، لتصبح 12.25% سنويًا بدلًا من 10.25% بدورية صرف شهريًا.، ويبدأ ربط الشهادة بحد أدنى 1000جنيه.

تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري:

• الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.

• مدة الشهادة: 5 سنوات.

• الفائدة: 12.25% ثابتة سنوياً.

• دورية صرف العائد: يصرف شهريًا

مزايا الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري:

• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية.

• يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

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