البنك الأهلي يرفع الفائدة على الشهادات الخماسية إلى 12.25%

أعلن البنك الأهلي المصري عن رفع أسعار الفائدة على الشهادة مدة 5 سنوات ذات العائد الشهري بنسبة 2%، لتصبح 12.25% سنويًا بدلًا من 10.25% بدورية صرف شهريًا.، ويبدأ ربط الشهادة بحد أدنى 1000جنيه.
تفاصيل الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري:
• الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه.
• مدة الشهادة: 5 سنوات.
• الفائدة: 12.25% ثابتة سنوياً.
• دورية صرف العائد: يصرف شهريًا
مزايا الشهادة الخماسية من البنك الأهلي المصري:
• يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً والتعليمات السارية.
• يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
• لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.