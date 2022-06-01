ads
الأربعاء 01 يونيو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

أمير جابري ضيف شرف مسلسل "المتهمة"

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الفنان الشاب أمير جابري، تعاقده للمشاركة في مسلسل “المتهمة" كضيف شرف، مشيرا إلى أن المسلسل تدور أحداث حلقاته العشر في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة قتل تتورط فيها البطلة التي تقدمه شخصيتها درة.

وأضاف جابري أن المسلسل تم تصويره في لبنان من إنتاج صادق الصباح وينتمي لنوعية مسلسلات السيكودراما والإثارة والتشويق خلال 10 حلقات.

ويشارك في بطولة مسلسل “المتهمة"، محمد دياب واللبناني عادل كرم وعلي الطيب ومها نصار والفنان القدير أسامة عباس، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

وكان العمل يحمل إسم “المشرحة” قبل أن يتغير اسمه إلى “المتهمة”، حيث من المقرر أن يتم عرض المسلسل أكتوبر المقبل على منصة شاهد.

ads
أمير جابري محمد دياب عادل كرم على الطيب درة