أمير جابري ضيف شرف مسلسل "المتهمة"

الأربعاء 01/يونيو/2022 - 04:46 م

أعلن الفنان الشاب أمير جابري، تعاقده للمشاركة في مسلسل “المتهمة" كضيف شرف، مشيرا إلى أن المسلسل تدور أحداث حلقاته العشر في إطار من الإثارة والتشويق من خلال جريمة قتل تتورط فيها البطلة التي تقدمه شخصيتها درة.

وأضاف جابري أن المسلسل تم تصويره في لبنان من إنتاج صادق الصباح وينتمي لنوعية مسلسلات السيكودراما والإثارة والتشويق خلال 10 حلقات.

ويشارك في بطولة مسلسل “المتهمة"، محمد دياب واللبناني عادل كرم وعلي الطيب ومها نصار والفنان القدير أسامة عباس، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي.

وكان العمل يحمل إسم “المشرحة” قبل أن يتغير اسمه إلى “المتهمة”، حيث من المقرر أن يتم عرض المسلسل أكتوبر المقبل على منصة شاهد.