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الإثنين 30 مايو 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس في المغرب ويسعى موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي للفوز باللقب والاحتفاظ بالبطولة التي يحمل لقبها وينطلق البث المباشر للمباراة مساء اليوم الإثنين 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة ويلعب فريق الأهلي من أجل الفوز باللقب ١١ في دوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية بينما يسعى الوداد المغربي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور بعدما قرر الإتحاد الأفريقي إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا على ملعب المغرب.

واستقر موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على تشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

وينتظر جمهور كرة القدم في مصر والوطن العربي والقارة الأفريقية بأكملها البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لتحديد البطل مساء اليوم الإثنين. 

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي ضد الوداد المغربي مساء اليوم الإثنين 

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