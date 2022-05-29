تمريض كفرالشيخ تنظم الملتقى الأول للخريجين

الأحد 29/مايو/2022 - 02:44 ص

نظمت كلية التمريض الملتقى الأول للخريجين يوم السبت، بحضور الدكتور هالة عبد الفتاح وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث و الدكتور نجوى جودة منسق الملتقى وأستاذ إدارة التمريض المساعد و الدكتور حاتم الجوهري مدير المستشفى الجامعي وضيف الملتقى والدكتور صلاح محمد صلاح سفير التمريض، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ و الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية التمريض الدكتور مها أبوجازية.

وأوضحت عميد كلية التمريض الدكتور مها أبوجازية ورئيس الملتقى، في كلمتها حرص الجامعة والكلية الدائم على تنظيم ملتقيات لطلابهم وتأهيلهم لسوق العمل، مضيفة أن الكلية تسعى باستمرار على تطوير أبنائها الخريجين وإكسابهم مهارات جديدة للعمل في أكبر المستشفيات بأساليب احترافية متخصصة، لرفع وتطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في شتى التخصصات ، مشيرةً إلى أن خريجي كلية التمريض جامعة كفرالشيخ أصبحوا يمتلكون ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل.

وأشارت الدكتور نجوى جودة منسق الملتقى وأستاذ إدارة التمريض المساعد ، إلى أن الهدف من الملتقى هو إتاحة الفرصة للطلاب والخريجين للإطلاع على سوق العمل، والربط بين سوق العمل والكلية لخلق فرص عمل متميزة لخريجيها.

وأضافت الدكتور هالة عبد الفتاح وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث بأنه تم طرح عدد من الموضوعات التي من شأنها التأثير على المسيرة المهنية للخريجين حيث تم تقديم عرض هادف عن أهم الصعوبات والتحديات بعد التخرج، كما تم التحدث عن مجالات الدراسات العليا.

وفي نهاية الملتقى تم تكريم أعضاء هيئة التدريس وممثلي المشاركين في الملتقى وتوزيع شهادات تكريم والتقاط الصور التذكارية.

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