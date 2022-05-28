وكيل التربية والتعليم بالإسكندرية تتفقد بعض لجان النظام والمراقبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

السبت 28/مايو/2022 - 01:50 م

تفقَّدت نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم السبت الموافق الثامن والعشرين من مايو 2022 بعض لجان النظام والمراقبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لإتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021 / 2022، تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وبدأت وكيل المديرية جولتها التفقدية بمتابعة أعمال لجنة النظام والمراقبة بإدارة المنتزه التعليمية بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية ، وذلك بحضور شريف فتحي مدير عام الإدارة وإبراهيم التهامي رئيس لجنة النظام والمراقبة ، كما قامت بمتابعة لجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية بنات، بحضور حنان ريحان رئيس اللجنة ، وأكّدت على ضرورة المراجعة الدقيقة أكثر من مرة لأوراق إجابة الطلاب والتأكد من تصحيح جميع الجزئيات بالورقة الامتحانية ومراجعة جمع الدرجات وعمليات الرصد ، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وحصول أبنائنا الطلاب على حقوقهم كاملة .

وأشادت (نادية فتحي ) بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان بالالتزام بتطهير وتعقيم مقر اللجنة ، و مراعاة التباعد الاجتماعي بخفض عدد أعضاء العاملين بحجرات اللجنة ونشر ملصقات التوعية ، واستخدام الكواشف الحرارية وتنظيم دخول وخروج الأعضاء من أكثر من بوابة بمواعيد وأزمنة متباينة .

يُذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بدأت في الحادي والعشرين من مايو واستمرت لمدة ستة أيام وأنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم في السادس والعشرين من مايو الجاري .

ومن ناحية أخرى قامت أمل حسان مدير عام التعليم الفني بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة سموحة التجارية بإدارة شرق حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العرية والتربية الدينية على فترتين ، و انطلقت امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنوعياتها المختلفة ( زراعي ، صناعي ، تجاري ، فندقي ، مزدوج ، مهني ) صباح اليوم وتستمر حتى التاسع من يونيو المقبل وتستكمل بعدها الامتحانات العملية والمعملية بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات ، حيث استقبلت ( 92 ) لجنة بالإدارات التعليمية بالإسكندرية مايزيد عن ( 28 ألفًـا ) من الطلاب المتقدمين للامتحانات، كما قام مشرف الاستراحات بمتابعة استراحات إدارتي شرق ووسط الإسكندرية .