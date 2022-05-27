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الجمعة 27 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بنوك

نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية للفترة من 13 إلى 20 مايو

نشرة بأهم تطورات
نشرة بأهم تطورات الأسواق العالمية والمحلية
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أثرت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية سلباً على معنويات الأسواق، وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية باستثناء السندات ذات أجل عامين، والتي كانت مستقرة نتيجة لتزايد التوقعات بأن تكون دورة التشديد النقدي أكثر قوة.

في هذه الأثناء، تراجعت الأسهم الأمريكية مع تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021.

وعلى صعيد العملات، انخفض الدولار للمرة الأولى في سبعة أسابيع. وفي الأسواق الناشئة، أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة الواردة من الصين في وقت مبكر من الأسبوع على المعنويات ومخاوف النمو المتزايدة، بينما قرر بنك الشعب الصيني يوم الجمعة خفض أسعار الفائدة، مما عزز معنويات الأسواق وأتاح لمؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية بإنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع.

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