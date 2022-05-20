"شباب القادة": ندعم دائمًا الأنشطة الطلابية بتدريبهم وبمشاركتهم في الأحداث المهمة التي تخدم المجتمع

الجمعة 20/مايو/2022 - 10:05 م

أكدت مؤسسة شباب القادة، أن المؤسسة حريصة دائمًا علي تقديم الدعم للأنشطة الطلابية سواء بتدريبهم على المهارات المختلفة أو بمشاركتهم في الأحداث المهمة التي يعملون عليها وتخدم عدد كبير من أفراد المجتمع.

وأوضحت المؤسسة، أن فريق عمل "leaders league" التابع لمؤسسة شباب القادة، شارك في النشاط الطلابي "ihepc" في نزول القوافل الطبية وتوعية الأفراد ومعرفة الحالات التي تحتاج الى المساعدة ومساعدتهم في نهاية العام عن طريق اجراء عمليات مثل عمليات الرمد.

وأشارت مؤسسة شباب القادة، أن النشاط الطلابي "ihepc" قام بتنظيم قافلة "الخلطة" بالفيوم لللكشف وصرف العلاج بالمجان إلي ٥٣٣ حالة عن طريق اطباء استشاريين في تخصصات مختلفة مثل ؛ الأسنان ٤٧ حالة، الأطفال ١٢٠حالة، الباطنة ٦٣حالة، الجلدية ٩٧ حالة، الرمد ١٠٩ حالة، العظام ٩٧ حالة، بالاضافة إلي توعية عن الأمراض الجلدية والديدان ومسرح عرائس مبسط للاطفال.

وتابع أن "ihepc" قام بتنظيم أيضا قافلة "نواميس" بمحافظة بني سويف تم كشف وعلاج ٣٧٧ حالة، وقافلة النازلة بالفيوم تم الكشف وعلاج ٤١٣ حالة، وقافلة كفر قنديل في مركز اطفيح تم كشف وعلاج ٤٣٩ حالة وتم توزيع ٢٢٥ بطانية، وقافلة سدس الامراء ببني سويف وتم كشف وعلاج ٥٢٦ حالة، مما يجعل اجمالي عدد القوافل عام ٢٠٢١-٢٠٢٢، ٦ قوافل واجمالي عدد الحالات ٢٤٣٨، واجمالي عدد القوافل منذ بداية IHEPC ٢٦ قافلة واجمالي عدد الحالات ١٢٥٣٣.



وكان النشاط الطلابي ihepc فائزًا بالمركز الاول في المجال الطبي والصحة العامة في مسابقة Leaders league للسنة الثالثة على التوالي، وفريق عمل المؤسسة سيظل دائمًا داعمًا لهم لتغيير حياة كثير من الأفراد للأفضل وترك هذا الأثر.

يذكر أن مؤسسة شباب القادة YLF، هي مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى إعداد القادة من الشباب، والطلاب أصحاب الأفكار المبتكرة للمشاريع ولديهم مهارات تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل عن طريق تطوير مهارات القيادة المطلوبة في سوق العمل.