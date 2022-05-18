ads
السبت 21 مايو 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي

سلمان بن إبراهيم
سلمان بن إبراهيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، عزمه الترشح لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي اعتبارا من عام 2023. 
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجمعية العمومية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد اليوم الأربعاء عبر  تقنية الاتصال المرئي.
وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لأعضاء الجمعية العمومية: “كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الاسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وتنتهي العام المقبل 2023، وأود إعلامكم اليوم أنني سأترشح في الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع شهر فبراير 2023، املا أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد”.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن امتنان أسرة كرة القدم الآسيوية للسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة على صعيد استجابة الاتحاد الدولي لتقديم الدعم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في قارة آسيا من أجل مواجهة التحديات الصعبة على الصعيد الصحي والاقتصادي، والناجمة عن جائحة كورونا معربا عن دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية لترشيح السيد انفانتينو في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل.

 

الشيخ سلمان بن إبراهيم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جياني إنفانتينو