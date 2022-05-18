سلمان بن إبراهيم يعلن ترشحه لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي

الأربعاء 18/مايو/2022 - 03:55 م

أعلن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي “فيفا”، عزمه الترشح لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد الآسيوي اعتبارا من عام 2023.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجمعية العمومية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لأعضاء الجمعية العمومية: “كما تعلمون، فإن ولايتي الثانية كرئيس للاتحاد الاسيوي لكرة القدم بدأت عام 2019، وتنتهي العام المقبل 2023، وأود إعلامكم اليوم أنني سأترشح في الانتخاب خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في البحرين مطلع شهر فبراير 2023، املا أن أحصل على ثقتكم ودعمكم من جديد”.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن امتنان أسرة كرة القدم الآسيوية للسويسري جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة على صعيد استجابة الاتحاد الدولي لتقديم الدعم إلى الاتحادات الوطنية الأعضاء في قارة آسيا من أجل مواجهة التحديات الصعبة على الصعيد الصحي والاقتصادي، والناجمة عن جائحة كورونا معربا عن دعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأسرة كرة القدم الآسيوية لترشيح السيد انفانتينو في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم العام المقبل.



