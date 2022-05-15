زياد السيد يشارك في فيلم "بحبك" لتامر حسني

الأحد 15/مايو/2022 - 04:51 م

أكد الفنان زياد السيد، انضمامه إلى فريق عمل فيلم "بحبك"، الذي يقوم ببطولته وإخراجه الفنان تامر حسني، والمقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

ونشر السيد، صورة تجمعه مع الفنان تامر حسني، وبطلة الفيلم هنا الزاهد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "بحمد الله وتوفيقه هنتقابل في فيلم بحبك مع النجم العالمي الخلوق تامر حسني، والنجمة المتألقة هنا الزاهد، وباقة من ألمع النجوم، بحبك.. عيد الأضحى المبارك، بجميع دور العرض، نسأل الله التوفيق".

وكان قد شارك الفنان زياد السيد، في رمضان الماضي، بتقديم شخصية "قاسم"، في مسلسل "دنيا تانية"، وهو من بطولة ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن.