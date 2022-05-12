إطلاق حملة "مناخ مستدام" لتوعية المنظمات الأهلية بقضية التغيرات المناخية

الخميس 12/مايو/2022 - 02:01 م

دشن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير حملة لتوعية العاملين بالعمل الأهلي المحلي والعربي بمخاطر التغيرات المناخية، ودورهم فى مواجهة تلك التغيرات تحت عنوان حملة "مناخ مستدام".

يأتي ذلك في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عام المجتمع المدني تقديراً للدور الكبير الذى يقوم به المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 واستعداداً لاستقبال مصر مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) والمقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى أواخر هذا العام.

وقال محمد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن هذه الحملة تأتي إيماناً من مؤسسة مصر الخير بأن القطاع الأهلي هو أحد أضلاع مثلث عملية التنمية بالشراكة مع القطاع الحكومى والقطاع الخاص.

وأوضح عبد الرحمن، أن الحملة تعد حملة تنموية إقليمية حول التوعية بقضية التغيرات المناخية ودور العاملين بالعمل الأهلي في الحد من تلك التغيرات، مشيراً إلى أنه تم إطلاقها من قبل منصة تنموي 2030 التابعة لبرنامج تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، كما تأتي تلك الحملة متلازمة مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية المعنية بقضايا البيئة بالإعداد للمؤتمر الدولي "COP 27" مؤتمر الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية والمقرر عقده فى نوفمبر من العام الجاري 2022.

من جانبه قال محمد ممدوح، رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، إن حملة "مناخ مستدام" ستحمل شعار "منظمات أهلية فاعلة فى قضايا المناخ" وذلك من خلال تنفيذ عدة أنشطة مع المنظمات الأهلية و العاملين بالعمل الأهلي متمثلة فى النشاط الأول والخاص بإطلاق جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام - الدورة الرابعة، والنشاط الثاني: المتمثل في تنظيم عدد من الموائد مستديرة للخبراء وممثلي المنظمات الأهلية حول دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030 والمعني بالعمل المناخي، والنشاط الثالث المتمثل في تنظيم جلسات لرواق رؤية مصر 2030 التى تهدف للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وكيفية التخفيف من هذه المخاطر والتكيف معها، فيما يتمثل النشاط الرابع في رفع الوعي بقضية المناخ لممثلي عدد 5000 منظمة أهلية في كيفية مواجهة التغيرات المناخية، ويركز النشاط الخامس على رصد ممارسات منظمات العمل الأهلي في مجال مواجهة التغيرات المناخية علي مستوى القطر المصري.

وأضاف ممدوح، أن الحملة ستبدأ من شهر مايو الجاري وستستمر حتى آخر العام 2022، حتى انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) والمقرر عقده فى مدينة شرم الشيخ فى أواخر هذا العام.

جدير بالذكر أن الحملة تم إطلاقها برعاية كل من (وزارة التضامن الإجتماعي - وزارة الدولة لشئون البيئة والمبادرة الرئاسية إتحضر للأخضر - معهد التخطيط القومي - المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية - برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP - الشبكة العربية للمنظمات الأهلية).