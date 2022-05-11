كورونا في العراق.. تسجيل 131 إصابة جديدة

الأربعاء 11/مايو/2022 - 03:13 ص

سجل العراق حالة وفاة واحدة و131 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن عدد الإصابات الكلي في البلاد بلغ حتى الآن 2325871 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 25215 حالة وفاة.