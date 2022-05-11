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الأربعاء 11 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 131 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق حالة وفاة واحدة و131 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان لها أن عدد الإصابات الكلي في البلاد بلغ حتى الآن 2325871 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات 25215 حالة وفاة.

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