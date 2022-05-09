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الإثنين 09 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة لايت

صوت الناس.. معاش ينقذ «فاطمة» من الضياع والتشرد

صوت الناس
صوت الناس
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تستغيث «فاطمة عاشور حسن إبراهيم- ٣٢ عامًا» وتقيم بالكوم الأحمر مركز أوسيم جيزة، وتقول إنها متزوجة ولديها أطفال وتحتاج لمساعدة مالية تنقذها هى وأطفالها من الضياع والتشرد نظرًا لضيق الحال وعدم قدرتها على العمل، وتقول لم يكن لى مصدر ثابت للداخل ويساعدنى على تصدى تلك الأيام، ولهذا أحاول الوصول للتضامن الاجتماعى والتقديم على معاش تكافل وكرامة يساعدنى على الإنفاق على أطفالى.
للتواصل مع الحالة: ٠١١٢٧٥٦٧١٠٩

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صوت الناس تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة