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الأحد 08 مايو 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في العراق.. تسجيل 55 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجل العراق 55 إصابة جديدة دون تسجيل وفيات بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وذكرت وزارة الصحة العراقية في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات الناجمة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 2325522 في حين استقر عدد الوفيات عند 25213 حالة.

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