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السبت 07 مايو 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام في الأسبوع ٣٤ للدوري الإنجليزي

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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام في الجولة ٣٤ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح هجوم الريدز للبحث عن قمة المسابقة حيث يحتل ليفربول المركز الثاني قبل مباراة توتنهام اليوم برصيد ٨٢ نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي المتصدر. 

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويقدم موقع البوابة نيوز رابط بث مباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام ويبحث يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة من أجل تصدر المسابقة مؤقتا في انتظار تعثر مانشستر سيتي من أجل البحث عن رباعية تاريخية بعد فوز الفريق بكأس الرابطة والتأهل لنهائي كأس إنجلترا ونهائي دوري أبطال أوروبا. 

ويعتمد ليفربول في المباراة التي تقدم بث مباشر عبر رابط البوابة نيوز مساء اليوم السبت على كتيبة هجوم الفريق بقيادة محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي برصيد ٢٢ هدف والمهاجم السنغالي ساديو ماني والكولومبي الخطير دياز وخلفهم الكانترا وفابينيو والاجنحة أرنولد وهندرسون وفي الخلف فان دايك وفابينيو وماتيب وكانتي وفي حراسة المرمى أليسون بيكر. 

رابط مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي 

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