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الخميس 28 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في لبنان.. 118 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت وزارة الصحة اللبنانية 118 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أن العدد الاجمالي للإصابات بالفيروس في لبنان بلغ 1096648 إصابة مرتفعًا عن اليوم السابق بينما وصل مجموع الوفيات إلى 10382 حالة.

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