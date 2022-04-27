برلماني : قرارات الرئيس بشأن دعم الصناعة ستسهم في خفض نسب البطالة

الأربعاء 27/أبريل/2022 - 11:53 ص

وصف النائب حسام عاشور ، حزمة القرارات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية مساء أمس الثلاثاء ، بأنها تاريخية وعنوان الجمهورية الجديدة التى ستكون بمثابة إنطلاقة نحو المستقبل باسس قوية قائمة على المشاركة البناءه بين الموطن ومؤسسات الدوله.

وقال النائب حسام عاشور ، إن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب عندما قال " الوطن أقوى مما يتصور المتربصين به وأغنى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا قادرة على تخطى الصعاب ، وأننا حولنا التحديات إلى فرص ، وأن مصر الجديدة دولة ديمقراطية تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية .

كما أشاد عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، بقرارات الرئيس السيسي بشأن دعم الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، مؤكدا أن هذه القرارات ستسهم قطعًا في خفض نسب البطالة، وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم المنتج المحلي، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس من أجل تعزيز وتوطين الصناعات محليًا ، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة، وسيؤدي حتمًا إلى الاكتفاء الذاتي بمنتجات محلية بمواصفات عالمية.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة تكليفات للحكومة خلال مشاركته مساء الثلاثاء في حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كل التيارات السياسية والحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.