موريتانيا تعلن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 25/أبريل/2022 - 01:06 ص

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن المصالح الصحية لم تسجل كذلك أي حالات شفاء، ولا أي حالات وفيات جديدة.

وأبرزت أن الحالات النشطة تراجعت لتصل إلى 8 حالات، فيما وصل عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 58683، ووصل عدد حالات الشفاء حتى اليوم 57693، بينما تم تسجيل 982 حالة وفاة.