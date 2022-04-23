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السبت 23 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 23 أبريل 2022

عملات
عملات
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استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية بداية تعاملات اليوم السبت وفقًا للبنك المركزي المصري، فعلى صعيد العملات الأجنبية، ارتفع سعر الدولار ليسجل 18.43 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وارتفع سعر اليورو ليسجل 20.00 جنيه للشراء، 20.10 جنيه للبيع، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 24.06 جنيه للشراء، 24.18 جنيه للبيع.

وانخفض سعر اليوان الصيني ليسجل 2.87 جنيه للشراء، و2.88 جنيه للبيع، وارتفع سعر الفرنك السويسري ليسجل 19.44 جنيه للشراء، 19.54 جنيه للبيع، وارتفع سعر 100 ين الياباني ليسجل 14.42 جنيه للشراء، 14.48 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي ليسجل 60.29 جنيه للشراء، و60.69 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 5.01 جنيه للشراء، 5.04 جنيه للبيع.

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العملات العربية لبنك المركزي العملات الأجنبية الجنيه الإسترليني الريال السعودي