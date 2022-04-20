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الأربعاء 20 أبريل 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

مجلس الوزراء السعودي يدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال مسؤولية تداعيات اقتحام الأقصى

اقتحام الاقصى
اقتحام الاقصى
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دعا مجلس الوزراء السعودي، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره في تحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائمها وانتهاكاتها، وتبعاتها على فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط. وتناول المجلس في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، مستجدات الأحداث ومجرياتها في المنطقة والعالم، لا سيما ما شهدته الأراضي الفلسطينية من استمرار تداعيات اقتحام المسجد الأقصى.

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