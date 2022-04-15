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الأحد 17 أبريل 2022
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البوابة لايت

تامر أفندي: الصوفية قلب مصر النابض ومعينها في الشدائد

تامر أفندي
تامر أفندي
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قال تامر أفندي مدير تحرير البوابة في افتتاحية صالون البوابة بحضور مشايخ الطريقة الرفاعية: اخترت أن أقول لكم أني أحب النبي وأحب كل السبل إلى حبه، أنا مريد لمن أراد جواره، وشطر بيت لمن أراد مديحه، قلبي سقيم وآل البيت دواؤه، أتحسس النفحات في حضرة جناب الأولياء.

وأضاف أفندي: لقد تعرضت الصوفية لحروب كثيرة وصل أقصاها باتهامها بالوثنية والعياذ بالله حاولوا اجتثاثها من مصر فزاد مريدوها وتعاظمت حلقات الذكر فيها، وإني لا أغالي إذا قلت أنها قلب مصر النابض ومعينها وقت الشدائد فيها طيب العمائم وزوال الغمائم وهبوب النسائم، كمسبحات لا تنفرط حباتها فخيطها حب الرسول وآل بيته.

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