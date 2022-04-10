نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الزميل الكاتب الصحفي علاء عريبي.
وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.
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عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي علاء عريبي
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الزميل الكاتب الصحفي علاء عريبي.
نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الزميل الكاتب الصحفي علاء عريبي.