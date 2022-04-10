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الأحد 10 أبريل 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي علاء عريبي

الكاتب الصحفي عبدالرحيم
الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلسي إدارة وتحرير البوابة
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نعى الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الزميل الكاتب الصحفي علاء عريبي. 
وتقدم عبدالرحيم علي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًّا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

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الصبر تحرير رحمة الله عزاء اسرة