مستقبل وطن: افتتاح معرض «الأسرة المصرية» بالجيزة هدفه محاربة الغلاء

الإثنين 21/مارس/2022 - 08:12 م

قال خالد الدومة، مسؤول أمانة الإعلام بحزب مستقبل وطن، إنه تم افتتاح معرض الأسرة المصرية اليوم الإثتين، بمحافظة الجيزة، تحت شعار «إحنا معاك» للسلع الاستهلاكية والغذائية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، وذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبرئاسة المستشار محمد الفخراني، أمين قسم الجيزة.

وأضاف «الدومة» خلال تصريحات صحفية، أن مستقبل وطن، قام بتنظيم عدد من المعارض في مختلف محافظات مصر، لبيع مستلزمات الأسر المصرية بأسعار مخفضة، وذلك لمشاركة الدولة في محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتخفيف العبء عن المواطنين.

وتابع: «المعرض كان على مستوى عالٍ من التنظيم والإدارة وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين، وذلك في حضور النائب زكى عباس أمين عام مساعد أمانة محافظة الجيزة، وعدد من المسئولين والنواب».

وأشار إلى أن هذه المعارض تأتي في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».