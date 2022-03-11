مايا مرسي: مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة

الجمعة 11/مارس/2022 - 07:28 م

التقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، ورئيسة وفد مصر مع سفراء الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي ،على هامش فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده "CSW66". واستعرضت مايا مرسى جهود مصر فى ملف تمكين المرأة المصرية ، مؤكدة ان مصر حققت تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين محلياً ودولياً خلال السنوات الأخيرة ، بفضل الإرادة السياسية الداعمة لقضايا المرأة وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين و استراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية .

وأضافت أن مصر تعد الدولة الأولي في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ بما يتوافق أهداف التنمية المستدامة 2030 ،واعتمدها رئيس الجمهورية عام 2017 وتعد خارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة وتحتوي على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من أربعة محاور رئيسية "التمكين السياسى ،القيادة ،التمكين الاقتصادى ،التمكين الاجتماعى والحماية ،التشريعات ،الثقافة مكحاور متقاطعة، كما أنه أطلقت مصر الاستراتيجيةُ الوطنيةُ لحقوقِ الإنسانِ وللمرأة محورٌأساسيٌّ فيها يتسقُ معأهدافِ الاستراتيجيةِ الوطنيةِ لتمكينِ المرأةِ المصرية 2030.

كما استعرضت رئيسة المجلس جهود مصر فى ملف تمكين وحماية المرأة خلال جائحة كورونا. وأشارت الى أن مصر سوف تستضيف المؤتمر السابع والعشرين، للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ "27 COP"وذلك نهاية العام الجارى .

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن العديد من الموضوعات المتعلقة بقضايا المرأة ومنها تجديد الخطاب الديني ، والعنف ضد المرأة ، والتمكين الاقتصادي .

كما تضمن اللقاء الإشارة إلي جهود مصر خلال استضافتها وتراسها للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة منذ شهر يونيو الماضى .

يذكر أن فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66): حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية" ، وتعقد خلال الفترة من ٩ حتى ٢٥ مارس الجارى .



