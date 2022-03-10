الحكم أنور منتصر: لا بد من تطوير تقنية الفار

الخميس 10/مارس/2022 - 09:49 م

طالب الحكم أنور منتصر، بضرورة تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، وذلك لتلافي المشاكل التي سببتها هذه التقنية مؤخرا في الدوري المصري الممتاز، حيث شهدت اعتراضات بالجملة من بعض الفرق، مرجعا السبب الرئيسي إلى الشركة المسؤولة عن تقنية الفار.

وأوضح منتصر وهو حكم مساعد تابع لمنطقة البحيرة، أن هناك العديد من الخدمات والتقنيات الفنية التي لابد من استحداثها لتحسين جودة تقنية الفار وتقديم خدمة أفضل لحكام المباريات، ومنها زيادة كاميرات تصوير المباراة إلى جانب توفير تقنية خط المرمى التي توضح صحة الهدف من عدمه في حال انعدام زاوية الرؤية لدى حكم المباراة أو مساعده.

كما طالب المدرب السابق لفريق كوم حماده، بضرورة تشكيل إدارة جديدة مستقلة لتقنية الفيديو داخل لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، بحيث تكون مهمتها تدريب الحكام بصفة مستمرة على استخدام التقنية، وحل مشاكلهم في هذا الشأن، وتطوير مستواهم ومعالجة أخطائهم.

وتابع أنور منتصر: هذا بالإضافة إلى إنشاء مركز لتقنية الفيديو، لتدريب واستضافة معسكرات الحكام من مختلف الدول، على أن يكون مؤهلًا بحيث يحصلون على رخص لاستخدام الفار من خلاله.