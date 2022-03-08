كورونا في تونس.. تسجيل 637 إصابة جديدة

الثلاثاء 08/مارس/2022 - 06:05 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1005804 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و943 حالة.