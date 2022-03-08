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الثلاثاء 08 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 637 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 637 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 وفيات خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغت 1005804 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و943 حالة.

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