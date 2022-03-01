موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم والقنوات الناقلة

الثلاثاء 01/مارس/2022 - 03:22 م

يواجه فريق الأهلى اليوم الثلاثاء، نظيره فاركو، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة تعد الأولى فى تاريخ الناديين بالمسابقة، حيث يتطلع الأهلى لمواصلة الإنتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على المقاصة برباعية نظيفة في الجولة الماضية،فيما خسر فاركو من الطلائع بهدف دون رد في نفس الجولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:00 مساء، وتنقلها قناة أون تايم سبورتس، و"منصة Exclusive Movies" مباراة الأهلي وفاركو اليوم الثلاثاء من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وينتظر أن يخوض الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مباراة فاركو بتشكيلة تضم، في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع على معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد، ومحمد هاني، بينما في خط الوسط، اللاعب اليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي، وفي خط الهجوم، اللاعب محمد مجدي أفشة وحسام حسن، محمد شريف وحسين الشحات.

ويحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 8 لقاءات فاز في 7 مباريات وتعادل في لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدفًا وتلقت شباكه سبعة أهداف فيما يحتل فاركو المركز السابع بجدول المسابقة برصيد 15 نقطة بعدما لعب 10 مباريات فاز في خمسة لقاءات وخسر مثلهم ولم يحقق نتيجة التعادل، وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.