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الجمعة 25 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

استقرار أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الجمعة 25 فبراير 2022

الدواجن
الدواجن
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استقرت أسعار الدواجن في الاسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة، 25 فبراير 2022، وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء ما بين 31 و32 جنيهًا للكيلو، أما الدواجن البلدي سجلت ما بين 35 و36 جنيها للكيلو. 

وتراوحت اسعار أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 و51.50 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و53.50 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و55 جنيهًا للكرتونة.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و 12 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 6 و 6.25 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

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