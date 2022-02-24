بايدن: حذرنا مرارا مما حدث اليوم من غزو روسي للأراضي الأوكرانية

الخميس 24/فبراير/2022 - 08:57 م

قال الرئيس الأمريكي جون بايدن، أننا حذرنا مرارا مما حدث اليوم من غزو روسي لأوكرانيا.

وأضاف بايدن في كلمته بشأن الحرب الروسية الاوكرانية، عملنا مع شركائنا خلال الأسابيع الماضية لتعزيز الحوار مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دعا إلى حزمة عقوبات تشمل بيلاروسيا لدعمها روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، بحسب فضائية سكاي نيوز عربية.

وبدأت روسيا عمليات عسكرية في الأراضي الأوكرانية ، مما أثار تحذيرات من قادة العالم بشأن أكبر صراع في أوروبا منذ عام 1945.

ووفقًا لمسؤولين أوكرانيين، بدا أن الموجة الأولى من الضربات انطوت على صواريخ كروز والمدفعية والغارات الجوية التي أصابت البنية التحتية العسكرية والمواقع الحدودية، بما في ذلك القواعد الجوية.

وقالت السلطات الإقليمية في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا إن 18 شخصا قتلوا في هجوم صاروخي.

كما قالت السلطات المحلية إن ستة أشخاص على الأقل قتلوا في بلدة بروفاري قرب كييف.

وأوضح مسؤولون أوكرانيون أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم عندما سقطت قذيفة على مستشفى في مدينة فوهليدار في دونيتسك، والآلاف من الأوكرانيين يفرون بالفعل من البلاد.