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الثلاثاء 08 فبراير 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

مصطفي طنطاوي منسقا إعلاميًا لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو

مصطفى طنطاوي
مصطفى طنطاوي
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اخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بتعيين مصطفى طنطاوي منسقا إعلاميا لمباراة الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكشف أيضًا الكاف عن  طاقم التحكيم ويتكون من: الكونغولي جان جاك ندالا نجامبو حكم ساحة ويعاونه مواطنه أوليڤير سافاري مساعد أول وسليماني أمالديني من جزر القمر مساعد ثاني، ومحمد عثماني من جزر القمر حكم رابع.
مراقب المباراة: چيزات اليميو “أثيوبيا” 

منسق عام المباراة: الكسندر أسانتي “غانا” 

منسق أمني للمباراة: موسي جاميه "چامبيا" 

منسق إعلامي المباراة: مصطفي طنطاوي “مصر” 

الزمالك وبترو أتلتيكو دوري أبطال أفريقيا دور المجموعات مصطفى طنطاوي