كورونا في موريتانيا.. تسجيل 86 إصابة جديدة

الأحد 30/يناير/2022 - 07:00 ص

سجلت موريتانيا 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، و 4 وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 58127 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 950.