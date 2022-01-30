سجلت موريتانيا 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، و 4 وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
وأشارت وزارة الصحة الموريتانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 58127 ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 950.
بوابة العرب
كورونا في موريتانيا.. تسجيل 86 إصابة جديدة
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سجلت موريتانيا 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، و 4 وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .
سجلت موريتانيا 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، و 4 وفيات ، خلال الساعات الـ 24 الماضية .