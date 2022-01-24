اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 24 يناير 2022

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 24 يناير 2022 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ورشة عمل لقيادات محافظة مطروح
https://www.albawabhnews.com/4510589
التموين: صرف 91% من مقررات السلع لشهر يناير حتى الآن
https://www.albawabhnews.com/4510583
الاستثمار في المستقبل.. "إكسبو دبي" يبرز الفرص الواعدة للتعليم المصري
https://www.albawabhnews.com/4510573
"التنمية الصناعية" تستقبل وفدا عراقيا لتعزيز التعاون بين البلدين
https://www.albawabhnews.com/4510554
فتح باب الاكتتاب بصندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه المصري للمستثمرين الأفراد
https://www.albawabhnews.com/4510553
افتتاح وحدة الأمومة والطفولة لخدمة 75 ألف مواطن فى البحر الأحمر
https://www.albawabhnews.com/4510548