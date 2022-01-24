اقتصاد آخر الليل.. اليوم الإثنين 24 يناير 2022

الإثنين 24/يناير/2022 - 02:00 ص

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأحد وفى نشرة منتصف الليل 24 يناير 2022 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

جائزة مصر للتميز الحكومي تعقد ورشة عمل لقيادات محافظة مطروح

https://www.albawabhnews.com/4510589

التموين: صرف 91% من مقررات السلع لشهر يناير حتى الآن

https://www.albawabhnews.com/4510583

الاستثمار في المستقبل.. "إكسبو دبي" يبرز الفرص الواعدة للتعليم المصري

https://www.albawabhnews.com/4510573

"التنمية الصناعية" تستقبل وفدا عراقيا لتعزيز التعاون بين البلدين

https://www.albawabhnews.com/4510554

فتح باب الاكتتاب بصندوق «فوري يومي» للسيولة بالجنيه المصري للمستثمرين الأفراد

https://www.albawabhnews.com/4510553

افتتاح وحدة الأمومة والطفولة لخدمة 75 ألف مواطن فى البحر الأحمر

https://www.albawabhnews.com/4510548

التموين: توريد مليون طن قصب سكر حتى الآن

https://www.albawabhnews.com/4510529