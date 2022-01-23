افتتاح وحدة الأمومة والطفولة لخدمة 75 ألف مواطن فى البحر الأحمر

الأحد 23/يناير/2022 - 04:08 م

عبر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر عن سعادته بإنجازات مؤسسة مصر الخير بمحافظة البحر الأحمر، قائلا: "لم أكن أتصور إنجاز مشروع وحدة الطفولة والأمومة بمدينة رأس غارب بهذه السرعة وهذه الكفاءة”.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حاليًا بتطوير مدرسة عمر بن الخطاب برأس غارب، كما طالبنا من المؤسسة بعض الطلبات الأخرى، وتم إنجازها جميعاً في زمن قياسي.

وأضاف على هامش افتتاح وحدة رعاية الطفولة والأمومة بمدينة رأس غارب:" أنا شخصيًا من الداعمين لمؤسسة مصر الخير نظراً لجهودها على مستوى الجمهورية، حيث تهتم وتعنى بتنمية الإنسان المصري، ولذلك أناشد جميع المصريين المشاركة في جميع أنشطة المؤسسة".

وتابع:" لدينا مشروعات كثيرة بالتعاون مع المجتمع المدني تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على مستوى الـ 7 مراكز، مشيرًا إلى أن محافظة البحر الأحمر ستدخل بإذن الله ضمن المرحلة الثانية لمشروع حياة كريمة".

وعلى هامش الافتتاح قال خالد عمران محمد، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة مصر الخير بمحافظة البحر الأحمر والأقصر وقنا، المشروع تضافرت فيه جهود الدولة مع المجتمع المدني وممثلين في مؤسسة مصر الخير مع كويت إنرجي إيجيبت ومحافظة البحر الأحمر، موجهًا الشكر لكل من دعم وساند هذا المشروع حتى يخرج للنور.

وأضاف، كويت إنرجي إيجيبت تعمل معنا منذ 2018 وهي شريك استراتيجي لنا لدعم أهالينا في محافظات الصعيد والبحر الأحمر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان عام 2022 عام للمجتمع المدني، حيث تخدم وحدة الأمومة والطفولة برأس غارب نحو 75 ألف نسمة، وتم تنفيذه على أعلى مستوى.

وانطلاقاً من دور المؤسسة لتنمية الإنسان المصري وضعنا رؤية نعمل على تحقيقها الآن بالتعاون مع شركاؤنا.

وفي سياق متصل قال المهندس كامل الصاوى، رئيس مجلس إدارة كويت إنرجي إيجيبت، إن الخدمة المجتمعية لشركتنا هو جزء من المسؤليه المجتمعية، وهو مصدر فخر لنا أن ننجح في تحويل جزء مهمل إلى منطقة إشعاش مضيئة، تضيف للمجتمع، مؤكداً أن القطاع الخاص مطالب بتقديم دور للتخفيف من آثار الاصلاح الاقتصادي، خاصة أن المستفيدين هم عملاء لنا، وبالتالي ما نقدمه لأبناء رأس غارب محافظة البحر الأحمر، هوه جزء من مسؤوليتنا تجاه المجتمع.

وأضاف، خلال عملنا بمحافظة البحر الأحمر، لمسنا إلتزام شديد من مؤسسة مصر الخير، في مختلف المشروعات، حيث شاهدنا إحترافية عالية في الأداء، واحترافية في التشغيل.

وقال الدكتور أحمد رفعت، مدير التنمية الصحية بقطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، رصدنا احتياج بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، لوجود وحدة رعاية أولية، نظراً لارتفاع عدد سكانها، فقمنا بالتعاون مع المحافظة ومديرية الصحة برأس غارب برصد احتياج، المدينة إلى الوحدة، فوفرت لنا الإدارة الأرض، وقامت كويت إنرجي إيجيبت بتوفير موازنة المشروع بالكامل، لإنشاء المبنى وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، والمستلزمات الأخرى لكل ما يلزمها من فرش وأجهزة كهربائية.

وأضاف، الوحدة ستساهم في تقديم الخدمة الطبية الأولية عالية الجودة، لأهالينا في مدينة رأس غارب، مؤكدًا حرص مؤسسة مصر الخير على التأكيد على الإدارة الصحية برأس غارب، على توفير الأطقم الطبية والإدارية للوحدة وذلك لضمان استدامة تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين.

وقال مصطفى يونس، مدير فرع المعادى بمؤسسة مصر الخير:" نجحنا في التنسيق مع كويت إنرجي إيجيبت، لتحويل هذه المنطقة التي كانت عبارة عن منطقة مهملة، إلى وحدة رعاية للطفولة والأمومة، بمدينة رأس غارب بفضل جهود مؤسسة مصر الخير، والتعاون مع محافظة البحر الأحمر".

وأضاف:" كويت انرجي إيجيبت تتعاون مع مؤسسة مصر الخير منذ عام 2018 لدعم المشروعات التنموية والصحية والتعليمية، والمرأه المعيلة، مشيرًا إلى أن ونأمل في استمرار التعاون بين مؤسسة مصر الخير وكويت إنرجي إيجيبت".

وتابع، نعمل الآن في نفس المحافظة على ترميم وإعادة تجهيز مدرسة عمر ابن الخطاب الإبتدائية لإستقبال الطلاب من جديد، مشيراً إلى أن هذه المدرسه تم بنائها منذ 25 سنه، وكان من المتوقع توقف الدراسة بها تماماً، ولذلك تدخلنا لصالح أبناء محافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، والاتفاق مع رئيس مدينة رأس غارب، لإعادة الوجة الحضاري للمدرسة من جديد، وترميم وفرش وتجهيز المدرسة بالكامل.

وأشار إلي أنه هناك قافلة طبية بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان ومحافظة البحر الأحمر تستهدف طلاب المدارس بمحافظة البحر الأحمر بعدد 1600 طالب مستهدف من القافلة.

واستطرد يونس: “نهدف لتنمية المجتمع وتحقيق الاستدامة في جميع مشروعات المؤسسة، حتى تعم الاستفادة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى للوصول إلى مجتمع تكاملي ينمو ذاتياً، ونهدف للوصول إلى كل مصري يحتاج الدعم والمساعدة والمساندة في كل ربوع الوطن”.