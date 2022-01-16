محافظ القاهرة يتابع استجابة الأحياء لشكاوى المواطنين

الأحد 16/يناير/2022 - 01:36 م

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المحافظ استجابة احياء الشرابية ، شرق مدينة نصر ، المعصرة ، الساحل للشكاوي الواردة على صفحة التواصل الاجتماعي "الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة "،وذلك في اطار توجيهاته بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين واتخاذ اللازم حيالها ، وجاءت الشكاوى على النحو التالي :

1- التضرر من اشغالات المقاهي والمطاعم بشارع حموده محمود – شرق مدينة نصر ، حيث تم مخاطبة الاجهزة التنفيذية بالحي والتي قامت بشن حملة برئاسة السيد العميد / رئيس الحي وتم ازالة اشغالات المقاهي والمطاعم ، وجاري المتابعة لعدم عودة الاشغالات مرة اخرى

2- التضرر من طفح بالصرف الصحي بنفق عايدة – حي الشرابية ، حيث تم مخاطبة الاجهزة التنفيذية بالحي والتي قامت بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بشفط تراكمات المياه

3- التضرر من اشغالات الباعة الجائلين امام محطة مترو المعصرة ، حيث تم مخاطبة الاجهزة التنفيذية بالحي والتي قامت بشن حملة استهدفت رفع كافة الاشغالات واعادة الانضباط للشارع

4- التضرر من عدم وجود انارة وتراكم القمامة بشارع سعد سليم – حي الساحل ، حيث تم مخاطبة الاجهزة التنفيذية بالحي والتي قامت بشن حملة استهدفت رفع تراكمات القمامة بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة وكذلك اصلاح اعمدة الانارة